Lutto nel mondo del cinema, addio all'attore Paolo Bonacelli
Lutto nel mondo del cinema e della tv: Paolo Bonacelli, l'attore italiano noto per il ruolo di Leonardo da Vinci nel film "Non ci resta che piangere" con Massimo Troisi e Roberto Benigni, è morto all'età di 88 anni.
Diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, debutta sotto la direzione di Vittorio Gassman e si afferma al Teatro Stabile di Genova, interpretando autori come Shakespeare, Molière e Machiavelli.
Nel cinema lavora con registi come Pier Paolo Pasolini in "Salò o le 120 giornate di Sodoma", Francesco Rosi in "Cristo si è fermato a Eboli" e Michelangelo Antonioni in "Il mistero di Oberwald".
A livello internazionale ottiene la parte del detenuto Rifki nel film "Fuga di mezzanotte" di Alan Parker, che lo porta al successo internazionale.
Tra i suoi riconoscimenti, vince il Nastro d'Argento per la sua interpretazione in "Johnny Stecchino" di Roberto Benigni e riceve il Premio Gassman alla carriera nel 2008.