Meloni attesa a Bari il 10 novembre per il comizio del centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono

BARI – La presidente del Consigliosarà aper un, in sostegno della candidatura dialla presidenza della Regione Puglia.

L’annuncio è arrivato dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenuto ieri alla Fiera del Levante, in occasione della presentazione ufficiale del candidato. Insieme a lui, anche il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, che ha definito Lobuono “un ottimo candidato, sostenuto da una coalizione unita sulle cose concrete, come a livello nazionale. Non unita per mantenere il potere, ma per rilanciare questa meravigliosa regione”.

Durante il suo intervento, Lobuono ha sottolineato la necessità di un cambio di rotta nella gestione regionale:

“I cittadini devono chiedersi se sono soddisfatti di ciò che accade in Puglia – nella sanità, nel lavoro, nelle campagne. Se sono contenti di aspettare due anni per un esame clinico. Questa è la realtà. Le liste sono importanti, ma la nostra compagine è compatta e determinata a ribaltare un risultato che non è affatto scontato”.

Il candidato ha anche affrontato la questione delle liste elettorali, dopo l’inammissibilità di quella di Forza Italia nella circoscrizione di Foggia per un vizio di autenticazione, e della lista “La Puglia con noi”, mentre restano in corso le verifiche su “Italia Liberale”.

“Tutti correranno al mio fianco, sono felice di avere tante persone pronte a cambiare la Puglia – ha aggiunto Lobuono –. La mia figura è super partes, sono garante di tutti coloro che vogliono sostenere la mia candidatura”.

Infine, un messaggio diretto agli elettori: