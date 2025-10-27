Bitonto, investe una donna e poi aggredisce il marito: auto senza assicurazione sequestrata

BITONTO – Attimi di violenza sabato scorso nel centro di Bitonto, dove un uomo di 60 anni ha primae poidella vittima, intervenuto per chiedere i dati dell’assicurazione.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, la donna stava attraversando l’incrocio tra via Caprera e via Traetta quando è stata travolta in pieno da un’auto. Il conducente si è inizialmente fermato per accertarsi dell’accaduto, ma la situazione è presto degenerata.

Il marito della donna, giunto sul posto, ha chiesto al 60enne di fornire le generalità e i dati assicurativi del veicolo. In risposta, l’automobilista avrebbe reagito con un violento pugno al volto, colpendolo in pieno.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo di Bari, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e ecchimosi sull’arcata sopracciliare. La moglie, invece, ha riportato una frattura all’alluce del piede destro, una contusione al ginocchio e una prognosi di 30 giorni.

Durante i rilievi, gli agenti hanno scoperto che l’auto coinvolta era priva di assicurazione, motivo per cui il veicolo è stato immediatamente sequestrato. L’uomo rischia ora una denuncia per lesioni personali e omissione delle coperture assicurative obbligatorie.