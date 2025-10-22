Messaggio intimidatorio a Bari: proiettile e foto di un poliziotto vicino alla Questura

BARI - “I poliziotti baresi non si fanno intimidire”. È il commento della segreteria provinciale di Bari del SAP dopo il ritrovamento di un messaggio intimidatorio nei pressi della Questura.

Nelle vicinanze del Castello Svevo è stato rinvenuto un proiettile accompagnato da una fotografia di un poliziotto, posizionata sulla fontana delle Anfore. “Si tratta di un vile tentativo di intimidazione – sottolinea il sindacato -. È un fatto grave, senza precedenti nella storia criminale della città. I poliziotti continueranno a svolgere i propri doveri come sempre”.

Al momento le indagini non hanno fornito piste concrete. I rilievi della Scientifica non hanno rilevato impronte sul proiettile calibro 9, sul nastro adesivo e sul ritaglio di giornale. Anche le telecamere di videosorveglianza della zona non hanno restituito elementi utili, mentre l’area del giardino dove è avvenuto il ritrovamento non è coperta da impianti di sorveglianza.

Le autorità locali hanno avviato ulteriori accertamenti per cercare di risalire agli autori dell’intimidazione, che ha scosso la città e suscitato la solidarietà verso le forze dell’ordine.