Paura a Taranto: furto nella notte in una gioielleria

TARANTO - Nella notte un gruppo di persone ha fatto irruzione in una gioielleria all’interno del centro commerciale del quartiere Paolo VI a Taranto. Al momento non è ancora stato quantificato il bottino.

A scoprire il furto è stata la vigilanza, che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e gli esperti della Scientifica per i rilievi. Le autorità stanno al momento analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per risalire agli autori del colpo.