Rassegna “Sorrisi e Canzoni”, i Salvatullo portano in scena “AlgoRitmo”

BARI - Venerdì 24 ottobre al teatro Abeliano di Bari, per la nuova stagione della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e Canzoni” organizzata dall’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso, sarà proposto lo spettacolo “AlgoRitmo (Lui e l’AI)” dei Salvatullo, coppia formata da Martina Salvatore e Raffello Tullo.Lo spettacolo scritto da Tullo e da Andrea Delfino, con la regia di di Marco Rampoldi, è ambientato in un futuro non troppo lontano. Un uomo solo e smarrito si vede recapitare a casa un robot umanoide. Si tratta di Martie, una creatura delle sembianze incredibilmente umane, in grado di acquisire, con sorprendente rapidità, qualunque tipo di informazione e che, attraverso un sofisticatissimo algoritmo, regola il suo comportamento in base agli stimoli ricevuti.Il protagonista, inizialmente diffidente, trova in Martie un’alleata perfetta, un’assistente in grado di risolvere tutti i suoi problemi e che lo aiuterà persino a ritrovare sé stesso. Ma ad un certo punto qualcosa non va come ci si aspetta.Lo spettacolo che ne segue è un mix esilarante di musica, tip tap, poesia, incanto, magia e ritmo. Attraverso un’ironica e creativa narrazione, lo show affronta temi come il progresso, l’identità, la solitudine e il tempo, portando il pubblico a riflettere, ridendo, sui rischi e benefici dell’intelligenza artificiale.In scena ci saranno i Salvotullo, duo sul palco e nella vita capitanato da Raffaelle Tullo, showman rinomato per la sua capacità di far ridere e fondatore della Rimbamband, formazione composta da comici che ha solcato importanti palcoscenici e ha partecipato a programmi tv nazionali, e Martina Salvatore, ballerina di talento con studi in ingegneria civile, da sempre al fianco di Tullo.La rassegna di prosa, cabaret e musica “Sorrisi e Canzoni”, diretta artisticamente da Fabiano Marti, è stata pensata come un caleidoscopio di emozioni e suggestioni, un’esperienza che mescola il racconto profondo della vita, l’ironia tagliente del cabaret e la magia universale delle note musicali. Si tratta di un percorso artistico che accarezza la mente e il cuore, capace di far ridere, riflettere e sognare attraverso performance uniche che parlano direttamente all’anima di chi ascolta.Teatro Abeliano – Via Padre Kolbe 3 – Bari: 3392438891: 21.00