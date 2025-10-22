🔴 Milano, accoltella l’ex moglie per strada: 62enne arrestato nel Parco Nord

MILANO – Una donna di 62 anni, Luciana Ronchi, è stata accoltellata stamattina a Milano, nel quartiere Bruzzano. Colpita al volto, al collo e alle braccia, è ricoverata in gravissime condizioni al Niguarda con una lesione alla vena giugulare.

L’ex marito, Luigi Morcaldi, coetaneo, è stato fermato nel pomeriggio nel Parco Nord dalla Polizia locale. Secondo le indagini, l’uomo l’ha aspettata sotto casa in via Grassini e l’ha aggredita con un coltello prima di fuggire in scooter.

L’arma è stata ritrovata in un cestino vicino al luogo dell’attacco. I due erano separati da tre anni e avevano frequenti liti per motivi economici. L’indagine è coordinata dalla Procura di Milano.