San Michele Salentino, 'Biscotto bigusto' inaugura 'Morgana - Chi racconta, scuote. Chi è scosso, resiste'



SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Giovedì 23 ottobre, alle ore 20:00 presso la 100lab di San Michele Salentino, debutta "Biscotti bigusto", monologo scritto e interpretato da Arianna Gambaccini, primo appuntamento della rassegna "Morgana", il festival teatrale promosso da Se Puede Cooperativa Sociale nell'ambito del bando "FUTURA - La Puglia per la Parità". - Giovedì 23 ottobre, alle ore 20:00 presso la 100lab di San Michele Salentino, debutta "Biscotti bigusto", monologo scritto e interpretato da Arianna Gambaccini, primo appuntamento della rassegna "Morgana", il festival teatrale promosso da Se Puede Cooperativa Sociale nell'ambito del bando "FUTURA - La Puglia per la Parità".





Biscotti bigusto racconta, con intensità e ironia, il confine sottile tra vittima e carnefice, la pressione sociale del "perbenismo" e la violenza nascosta nei legami familiari e comunitari. Una storia che interroga il pubblico: quale parte di noi scegliamo di nutrire, quella luminosa o quella oscura?





Il progetto è stato selezionato dal festival Montagne Racconta 2024 e dal Laboratorio Permanente di Drammaturgia curato da Francesco Niccolini, con il sostegno di Cooperativa Teatro Crest. Luci a cura di Claudio De Robertis, consulenza costumi di Micaela Colella, produzione Papaya Entertainment e Crest.





L’ingresso è gratuito. Info: 3892339169





MORGANA è realizzato da Se Puede Cooperativa Sociale con il sostegno della Regione Puglia (Bando FUTURA – La Puglia per la Parità), in collaborazione con Teatro Menzatì e Collettivo FLUO, con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino, presso la100lab.



