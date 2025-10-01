Molfetta, bancomat fatto esplodere durante la notte
MOLFETTA - Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle tre del mattino, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat dell’istituto di credito Monte Paschi di Siena di Molfetta. Secondo le prime informazioni, gli autori sarebbero almeno due, che dopo l’esplosione sono fuggiti senza riuscire a portare via denaro.
La deflagrazione ha causato danni all’erogatore automatico di banconote e al sistema di videosorveglianza della banca.
Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica del colpo.
