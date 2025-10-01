Molfetta, bancomat fatto esplodere durante la notte

MOLFETTA - Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat dell’di Molfetta. Secondo le prime informazioni, gli autori sarebbero almeno due, che dopo l’esplosione sono fuggiti senza riuscire a portare via denaro.

La deflagrazione ha causato danni all’erogatore automatico di banconote e al sistema di videosorveglianza della banca.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica del colpo.