Molfetta, paura in banca: 50enne armato di taglierino tenta una rapina all’Unicredit di piazza Garibaldi

MOLFETTA – Attimi di paura questa mattina nel centro di Molfetta, dove un 50enne di Cerignola, già noto alle Forze dell’Ordine, ha fatto irruzione nella filiale Unicredit di piazza Garibaldi. L’uomo, con il volto coperto da una maschera in silicone e armato di taglierino, ha minacciato il direttore e i dipendenti dell’istituto, seminando il panico tra i clienti presenti.Il tentativo di rapina, tuttavia, non è andato a segno: le casse erano bloccate e il malvivente, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire. La sua corsa è durata poco. Una pattuglia della Polizia Locale di Molfetta, prontamente intervenuta, è riuscita a bloccarlo e trarlo in arresto.L’uomo, che nel 2008 si era già reso protagonista di una rapina in banca a Ruvo di Puglia, è stato condotto nel carcere di Trani con l’accusa di tentata rapina aggravata.Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a due persone in evidente stato di shock.L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i cittadini, riportando alla mente la recente rapina avvenuta nel centro commerciale di Molfetta, culminata con una sparatoria all’esterno. Anche in quell’occasione il rapinatore agì indossando una maschera in silicone, prima di essere bloccato all’uscita da alcuni passanti e da un carabiniere in pensione.