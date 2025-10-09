San Cesario di Lecce, prosegue il progetto 'Scarti. Valorizzare Le Diversità”



Previsti un incontro pubblico e la replica dello spettacolo "Scarti", dedicati alla disabilità e all’inclusione. Venerdì 10 ottobre 2025 Centro Diurno "Nuova Villa Margherita", Via Francescani, 4, San Cesario di Lecce Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Proseguono venerdì 10 ottobre gli appuntamenti di "Scarti. Valorizzare le diversità", dedicati alla disabilità e all’inclusione e proposti all’interno della rassegna Teatri a Sud.





Il progetto, realizzato dall’Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma, in partenariato con NèonTeatro e Astràgali Teatro, e sostenuto dal Ministero della Cultura, mira a favorire l’accesso alle professioni dello spettacolo dal vivo da parte di artiste e artisti con disabilità, valorizzando i talenti e il contributo creativo e interpretativo come fattore di diversità, innovazione e crescita sociale e culturale e promuovendo una nuova sensibilità per il diritto di cittadinanza artistica e professionale in una società più inclusiva.





Alle 15, nel Centro Diurno "Nuova Villa Margherita" di San Cesario di Lecce, è previsto l’incontro pubblico "Punti di vista. Storie e visioni di un teatro condiviso", che si apre con i saluti istituzionali di Elisa Rizzello, Assessore alle politiche sociali, dell'inclusione e per la disabilità del Comune di San Cesario di Lecce, Maria Serena Pedone, Presidente della Società Cooperativa Sociale "Nuova Villa Margherita" e Diego Rollo, Coordinatore del Centro Diurno Socio Sanitario "Nuova Villa Margherita". Intervengono sui temi dell’inclusione e della disabilità nell’ambito teatrale e professionale, portando la propria esperienza come esempio, Piero Ristagno, direttore artistico NèonTeatro, Monica Felloni, regista dello spettacolo "Scarti", Danilo Ferrari attore e scrittore, e Maria Stella Accolla, traduttrice di Danilo Ferrari.





Alle 20, negli spazi della Distilleria di San Cesario di Lecce viene portato in scena "Scarti" della Compagnia NèonTeatro con la regia di Monica Felloni e la drammaturgia poetica di Piero Ristagno; in scena Danilo Ferrari, Angela Longo, Stefania Licciardello, Enzo Malerba, Gaia Santuccio, Francesca Sciatà, Maria Stella Acolla (traduttrice di Danilo Ferrari).





Lo spettacolo trae ispirazione dal libro "Punto di vista" di Danilo Ferrari, affetto da tetraparesi spastico-distonica, e coinvolge giovani attori tra cui quattro con disabilità, nella parte ideativa, autoriale e interpretativa. Per una maggiore fruibilità sono messi a disposizione strumenti di accessibilità come audiodescrizione per ipovedenti, traduzione LIS per sordi e accesso architettonico facilitato. Danilo Ferrari, autore, giornalista, attore, nato con tetraparesi spastico-distonica e con assenza di linguaggio, per anossìa, sarebbe stato da "scartare" e invece diventa simbolo di vitalità creativa. Il titolo dello spettacolo racchiude una molteplicità di snodi narrativi e interpretativi che alimentano il lavoro laboratoriale dei giovani attori per approdare, infine, a una compiutezza di senso e originale messa in scena. "Scarti" è una proposta di creazione artistica per un'opera prismatica nella quale parole, danza, musica, video, pittura si fondono in un dialogo poetico che ridesti la materia delle cose e delle relazioni a nuova vita.





La rassegna Teatri a Sud, è curata da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.



