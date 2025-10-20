Molfetta, sospeso il Consiglio comunale: nominato Commissario Prefettizio

BARI – Il Prefetto di Bari ha disposto oggi la sospensione del Consiglio comunale di Molfetta e la nomina del dott. Armando Gradone, Prefetto a riposo, come Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria dell’Ente.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali di tredici consiglieri comunali, che hanno fatto venire meno il quorum necessario per il funzionamento del Consiglio.

