Molfetta, sospeso il Consiglio comunale: nominato Commissario Prefettizio
BARI – Il Prefetto di Bari ha disposto oggi la sospensione del Consiglio comunale di Molfetta e la nomina del dott. Armando Gradone, Prefetto a riposo, come Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria dell’Ente.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali di tredici consiglieri comunali, che hanno fatto venire meno il quorum necessario per il funzionamento del Consiglio.
