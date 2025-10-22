Molfetta, sparatoria per difesa: carabiniere sventa furto d’auto

MOLFETTA – Un carabiniere di Molfetta ha fatto fuoco contro dei ladri che stavano tentando di rubare la sua auto, in un episodio avvenuto domenica scorsa in. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è affacciato al balcone della sua abitazione, ha notato i malviventi all’opera e ha esploso alcuni colpi. Successivamente è sceso in strada, ma i ladri sono riusciti a fuggire a bordo di un altro veicolo.

Le autorità hanno avviato le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. L’episodio segue altri tre casi recenti che hanno destato allarme e preoccupazione tra i cittadini di Molfetta.