Generazione Cuccovillo: 15 anni di formazione e innovazione nella meccatronica

BARI – L’celebra i suoi primi 15 anni di attività, un percorso che ha formato oltre 1.500 specialisti nel campo della meccatronica e delle tecnologie innovative, con un tasso di occupazione superiore al 90% entro un anno dal conseguimento del titolo.

L’Istituto, riconosciuto a livello nazionale, ha costruito un modello educativo che unisce lezioni in aula, laboratori avanzati e stage in azienda, rispondendo alle reali esigenze delle imprese e creando un ponte concreto tra formazione e mondo del lavoro. Oggi la rete di aziende partner supera le 200 unità, garantendo opportunità concrete di placement per i giovani.

Futuro e innovazione

L’ITS Cuccovillo offre attualmente 16 percorsi formativi gratuiti, con standard qualitativi elevati. Grazie ai fondi PNRR, a partire dal 2026 saranno disponibili oltre 3.000 mq di nuovi laboratori 5.0, per sperimentare le tecnologie più avanzate e rafforzare la competitività delle aziende pugliesi.

Le parole dei protagonisti

Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari-BAT: “Il successo del Cuccovillo nasce dal dialogo con le imprese e le istituzioni. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire il futuro dei nostri giovani e del territorio.”

Anna Pia Spada, HR Manager SITAEL: “La collaborazione con ITS Cuccovillo ci ha permesso di coltivare talenti e formare futuri specialisti nel settore satellitare.”

Guido Torielli, Presidente Rete ITS Italy: “Il Cuccovillo dimostra l’importanza del sistema ITS per lo sviluppo del Paese, seguendo l’evoluzione delle nuove tecnologie e fornendo competenze strategiche alle imprese italiane.”

Quindici anni di storia e innovazione che confermano l’ITS Cuccovillo come un polo di eccellenza nazionale nella formazione tecnico-professionale, impegnato a valorizzare il capitale umano e a promuovere la crescita industriale e tecnologica del Mezzogiorno.



