Lutto nell'Arcidiocesi Brindisi-Ostuni: addio a don Piero Suma



OSTUNI (BR) - Lutto nell'Arcidiocesi Brindisi-Ostuni: nella mattinata di mercoledì 22 ottobre 2025 l’Arcivescovo, mons. Giovanni Intini, con l’intero presbiterio diocesano ha annunciato che Don Piero Suma è tornato alla casa del Padre. - Lutto nell'Arcidiocesi Brindisi-Ostuni: nella mattinata di mercoledì 22 ottobre 2025 l’Arcivescovo, mons. Giovanni Intini, con l’intero presbiterio diocesano ha annunciato che Don Piero Suma è tornato alla casa del Padre.





Con il suo carattere e temperamento don Piero Suma ha servito la Chiesa, consegnando amore e fedeltà a Cristo. Il servizio offerto generosamente, per lunghi anni nella pastorale della salute lo ha fortificato e temprato nel percorso della sua malattia, consegnandosi in preghiera per la chiesa diocesana.





La salma verrà vegliata presso la chiesa di San Luigi Gonzaga di Ostuni dove l’Arcivescovo, mons. Giovanni Intini, giovedì 23 ottobre alle 16 presiederà i funerali.



