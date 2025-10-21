Sud Salento, maxi-operazione contro il clan Dell’Anna: 19 arresti

LECCE – Duro colpo al clan Dell’Anna. All’alba di oggi, ihanno eseguitofirmate dal gip Tea Verderosa nei comuni di. Complessivamente, sononella vasta operazione coordinata dal pm

Le accuse nei confronti degli indagati spaziano dall’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti alla detenzione di droga, dalla rapina a mano armata alla tentata estorsione, passando per incendio e lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto, il tutto con l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, le aggressioni erano spesso rivolte a chi non pagava la droga. Tra gli episodi citati, quello del 2022, in cui uno spacciatore venne prelevato davanti a uno sportello bancomat, portato in auto vicino allo stadio comunale di Nardò e picchiato selvaggiamente.

All’operazione hanno partecipato oltre 120 militari, che hanno passato al setaccio diverse abitazioni e luoghi legati al clan.