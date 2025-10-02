Monopoli sotto l’arcobaleno: lo spettacolo dopo la pioggia

ph_Giovanni Barnaba

MONOPOLI – Dopo una giornata segnata da pioggia e nuvole, in tanti questa sera hanno rivolto lo sguardo al cielo ammirando i colori brillanti di un arcobaleno apparso sul porto di Monopoli.

A catturare l’attimo con straordinaria sensibilità è stato il fotografo pugliese Giovanni Barnaba, che ha immortalato la magia dei riflessi sul mare e sulle barche, regalando a cittadini e turisti un’immagine suggestiva che racconta la bellezza della natura anche nelle giornate più grigie.

Lo spettacolo ha richiamato numerosi passanti, tutti desiderosi di fermarsi per un attimo e godersi il fenomeno naturale, simbolo di speranza e di serenità dopo le intemperie.