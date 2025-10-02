Paura ad Ostuni, disperso un uomo travolto dal maltempo a Gorgognolo
OSTUNI – Momenti di grande apprensione a Gorgognolo, località rurale di Ostuni, dove un uomo è disperso a causa del maltempo.
Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in auto con la moglie quando una massa d’acqua ha travolto il veicolo. La donna è stata ritrovata illesa, mentre l’uomo risulta ancora disperso all’interno dell’auto.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. La zona, particolarmente colpita dalle recenti piogge, resta sotto stretto monitoraggio.