Locorotondo protagonista delle Giornate FAI d’Autunno 2025: aperta la Cappella-Grotta della Madonna della Catena

PUTIGNANO – Per l’edizione speciale dei 50 anni del FAI, Locorotondo sarà protagonista dellecon l’apertura della, prevista per sabato 11 e domenica 12 ottobre.

La cappella-grotta, segnalata come uno dei “luoghi del cuore” con 1.115 voti, occupa il 283° posto su oltre 30.000 luoghi nella classifica del 12° censimento nazionale, ed è un bene identitario per la comunità di Locorotondo. La sua storia affonda le radici nel XVI secolo, quando le grotte sotterranee erano già note e al centro del culto popolare. La prima cappella-grotta fu realizzata tra il 1587 e il 1597, mentre l’attuale struttura risale al 1897, comprendendo la chiesa superiore che custodisce la pittura della Vergine della Catena, scoperta alla fine del Seicento.

Il percorso di visita permetterà ai partecipanti di scoprire i segreti del santuario grazie all’impegno dei volontari della Delegazione FAI Trulli e Grotte, coordinati da Miriam Palmisano, e alla collaborazione con partner locali. Alcune cavità non accessibili saranno mostrate attraverso un video virtuale realizzato dal videomaker Gianni Maggi, mentre Digita ha curato l’installazione di pannelli illustrativi per approfondire la storia del bene.

Gli orari di apertura saranno: sabato 11 ottobre dalle 14:00 alle 18:00 e domenica 12 ottobre dalle 10:00 alle 18:00. Le visite saranno guidate dai volontari FAI, in collaborazione con la Pro Loco Locorotondo e gli Apprendisti Ciceroni dell’IIS “Basile Caramia-Gigante”, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Parrocchia San Giorgio Martire.

“Offriamo ancora una volta l’opportunità rara e preziosa di lasciarsi conquistare dal fascino della nostra terra – dichiara Silvia Laterza, Capo Delegazione – attraverso una narrazione lenta e gentile che restituisce voce agli echi lontani della storia, intrecciando povertà, riscatto e autenticità”.