Terlizzi, arrestato 28enne: accusa di resistenza e lesioni a carabinieri dopo posto di blocco

TERLIZZI – I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni con le accuse di. L’episodio risale al 19 ottobre, durante un posto di blocco: il giovane era alla guida di una 500X senza patente.

Alla richiesta dell’alcol test ha reagito violentemente, colpendo al volto un carabiniere (ferita al labbro) e poi un secondo militare allo zigomo. Entrambi i militari hanno riportato 15 giorni di prognosi.

Trasferito in caserma, il 28enne avrebbe poi minacciato i militari con frasi del tipo: “Vi uccido, non finisce qua, quando vi prenderò ve la farò pagare”. Per questi motivi è scattato l’arresto. Le indagini e gli atti sono ora a disposizione della Procura.