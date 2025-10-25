Napoli-Inter 3-1: il Napoli domina il big match e vola in vetta
NAPOLI – Il Napoli conquista la vetta della classifica grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Inter nel big match della giornata. La partita, giocata con grande intensità, è stata decisa dalle reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa.
La squadra di Conte sblocca il risultato dopo la mezz’ora con un rigore trasformato da De Bruyne, concesso per un fallo di Mkhitaryan, che purtroppo si infortuna durante l’azione. Lo stesso De Bruyne subisce un infortunio al momento del tiro ed è costretto a uscire dal campo. Nel primo tempo, l’Inter sfiora il pareggio: Bastoni colpisce una traversa e Dumfries un palo.
In avvio di ripresa, McTominay raddoppia per il Napoli, mentre Calhanoglu accorcia le distanze dagli 11 metri. Tuttavia, Anguissa al 66’ fissa il punteggio sul 3-1 definitivo, regalando al Napoli una vittoria netta e meritata.
Con questo successo, il Napoli consolida la sua posizione di leader della Serie A, approfittando dei passi falsi delle altre contendenti. L’Inter dovrà ora guardare avanti per cercare di recuperare terreno in classifica.