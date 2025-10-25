San Marzano di San Giuseppe, tragedia sulla strada: muore a 17 anni Cosimo Rochira

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE – Una tragedia sconvolge la comunità di San Marzano di San Giuseppe., appena, ha perso la vita in unavvenuto intorno alle

Il giovane è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale, a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro. Con lui c’era un altro ragazzo, anche lui minorenne, ora ricoverato in Rianimazione all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. È stato sottoposto a TAC e intervento chirurgico per i traumi interni riportati: la prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, la moto su cui viaggiavano i due ragazzi avrebbe centrato un’auto che stava svoltando per imboccare un’altra strada. L’impatto è stato violentissimo.

I militari dell’Arma stanno ora accertando la dinamica e le eventuali responsabilità. Entrambi i ragazzi coinvolti sono originari di San Marzano di San Giuseppe, dove la notizia ha destato profondo cordoglio e sgomento.

Un’intera comunità si stringe attorno alle famiglie, devastate da una perdita che lascia un vuoto incolmabile.