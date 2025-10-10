Triggiano, arrestati tre uomini per droga: sequestrati 15 kg tra hashish, marijuana e cocaina

TRIGGIANO - I Carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno intensificato i controlli straordinari del territorio, arrestando tre persone e sequestrando complessivamente circa 15 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina.

Durante le operazioni, un 73enne del posto è stato trovato in possesso di circa 2 kg di hashish e 300 grammi di cocaina nascosti in barattoli di caffè e riso. Un 19enne originario di Acquaviva delle Fonti è stato sorpreso con 10 grammi di hashish nella scarpa e successivamente con un chilo circa di hashish in casa, nascosto in una federa. Infine, un 43enne di Bari è stato trovato con circa 9 kg di hashish in una borsa termica nel frigorifero e 250 grammi di cocaina in cucina.

Tra la droga sequestrata c’era anche la cosiddetta “droga gialla” o Wax, una sostanza ad altissimo contenuto di THC, particolarmente pericolosa per la salute. La maggior parte della sostanza era già suddivisa in dosi, pronta per lo spaccio.

I tre arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’attività dei Carabinieri si inserisce nel più ampio contesto di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti nella provincia di Bari. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza degli indagati sarà accertata nel rispetto del contraddittorio.