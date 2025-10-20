Nichi Vendola candidato con Alleanza Verdi e Sinistra alle regionali pugliesi
BARI – L’ex governatore della Puglia Nichi Vendola ha annunciato sui social la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), a sostegno di Antonio Decaro presidente, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.
Accompagnando l’annuncio con un video, Vendola ha ricordato il suo impegno come governatore per dieci anni, definendo quel periodo come la “primavera pugliese”, una stagione di rinnovamento che ha portato visibilità e sviluppo alla regione. “Vogliamo continuare a fare sempre meglio. Ancora una volta per far vincere un’altra Puglia”, ha dichiarato.
