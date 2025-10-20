Nichi Vendola candidato con Alleanza Verdi e Sinistra alle regionali pugliesi

BARI – L’ex governatore della Pugliaha annunciato sui social la sua candidatura alnelle liste di, a sostegno di, in vista delle elezioni regionali del

Accompagnando l’annuncio con un video, Vendola ha ricordato il suo impegno come governatore per dieci anni, definendo quel periodo come la “primavera pugliese”, una stagione di rinnovamento che ha portato visibilità e sviluppo alla regione. “Vogliamo continuare a fare sempre meglio. Ancora una volta per far vincere un’altra Puglia”, ha dichiarato.