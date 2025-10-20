Prorogata a Conversano la mostra su M.C. Escher fino al 16 novembre 2025

CONVERSANO – La mostra dedicata al genio olandesealdi Conversano prolunga la sua apertura fino a domenica, grazie al grande successo di pubblico.

L’esposizione presenta circa 80 opere originali dell’artista, tra cui Cascata (1961), Belvedere (1958), Relatività (1953), Giorno e notte (1938) e Galleria di stampe (1956), accompagnate da installazioni multimediali, spazi interattivi e contenuti didattici. Il percorso è pensato per coinvolgere adulti, bambini, appassionati d’arte e curiosi.

Promossa dal Comune di Conversano Città d’Arte e da Museco – Musei in Conversano, con il sostegno di Regione Puglia e il patrocinio del Ministero della Cultura, Ambasciata dei Paesi Bassi, Città Metropolitana di Bari, Puglia Promozione ed ENIT, la mostra è prodotta da Arthemisia in collaborazione con la M.C. Escher Foundation e curata da Federico Giudiceandrea.

Il catalogo è edito da Moebius, mentre tra gli sponsor figurano SIECO, BCC Conversano, Replan ESG, Upsystems e partner come Ferrotramviaria, Vetrerie Meridionali, BdM Banca e GVM Care & Research.

Il Sindaco Giuseppe Lovascio ha sottolineato il successo della mostra, che conferma Conversano come polo culturale di riferimento regionale, invitando tutti a visitarla prima della chiusura.