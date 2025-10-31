Notte con Delitto Halloween Edition Greengo Bar a Lecce sabato 1° novembre



LECCE - Sabato 1 novembre Improvvisart approda al Greengo Lounge Bar di Lecce per indagare con la Notte con Delitto in una versione speciale: Halloween Edition.





La "Notte con Delitto" è un format-spettacolo interattivo che si svolge completamente davanti agli occhi dei presenti. Un tremendo omicidio è stato commesso e la scena del crimine si trova proprio nel locale. Gli agenti speciali di Improvvisart sono giunti sul posto per avviare l’indagine, cercando di incastrare i colpevoli tra test, interrogatori e prove da superare. All’inizio della serata partirà una vera e propria investigazione che avrà tutti i presenti come testimoni e protagonisti.





Ci sarà una “scena del crimine” da osservare e interpretare, foto segnaletiche dei sospettati, un commissario in stile Lucarelli, che racconterà una strana storia analizzando le prove e le misteriose coincidenze che porteranno i sospettati alle "accuse". Ai presenti il compito di incriminarli o scagionarli, superando prove e dimostrando tutta la propria abilità.





Tutto può accadere in questa notte e tanti enigmi sono da risolvere grazie all'ingegno, al lavoro di gruppo, alle abilità investigative di ciascun gruppo che si trasforma in un’equipe di investigatori. Attenzione: in una Notte con Delitto nulla è davvero come sembra.





Notte con Delitto è un format originale di Improvvisart, realizzato con gli attori della Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale di Lecce.





INFORMAZIONI:

Notte con delitto Halloween Edition

Sabato 1 novembre – ore 21:30

Greengo Lounge Bar, viale dell’Università 63 - Lecce

Spettacolo + menu € 25 (include un aperitivo con cocktail IBA o bibita analcolica (coperto e altre consumazioni escluse)

Evento con posti limitati. Prenotazione al 3807854977