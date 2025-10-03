Nuova Flotilla in rotta verso Gaza: 45 navi civili salpate dalla Turchia

– Quarantacinque imbarcazioni civili hanno lasciato questa mattina il porto di, nella provincia turca di Hatay, dirette verso la Striscia di Gaza. Le navi, battenti bandiera turca e palestinese, sono salpate al grido di “Rotta verso la Palestina libera”, in segno di solidarietà alla, intercettata ieri dalle forze israeliane a meno di 70 miglia dalle coste di Gaza.

La notizia è stata diffusa dai media turchi e confermata dall’account ufficiale della Flotilla su X: “45 navi civili turche si stanno dirigendo direttamente verso Gaza. Questa è la risposta all’intercettazione da parte di Israele del convoglio della Global Sumud Flotilla”.

L’organizzazione

Questa nuova missione è stata promossa dalla “Piattaforma pro Palestina”, senza il coinvolgimento diretto del governo di Ankara. Prima della partenza, i membri dell’equipaggio hanno recitato una preghiera collettiva.

Il portavoce della Flotilla, Feridun Ozdemir, ha spiegato le motivazioni dell’iniziativa: “La missione mira a rompere il blocco imposto da Israele, la canaglia del Mediterraneo Orientale. Chi non sostiene questa iniziativa e sceglie il silenzio è complice del genocidio”.

Il contesto

La partenza arriva a poche ore dall’abbordaggio da parte della Marina israeliana della Global Sumud Flotilla, composta da circa 47 imbarcazioni, molte delle quali fermate e trasferite nel porto di Ashdod. A bordo erano presenti anche una quarantina di cittadini italiani, che secondo le autorità israeliane saranno espulsi.

Resta ora da capire come reagirà Israele a questa nuova iniziativa e se le navi civili provenienti dalla Turchia riusciranno ad avvicinarsi alle acque di Gaza, ancora sotto stretto blocco navale.