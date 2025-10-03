Serie A, il Lecce a Parma per la sesta giornata: sfida salvezza al “Tardini”

Domani alle ore 15 il Lecce sarà ospite del Parma allo stadioper la sesta giornata di andata di Serie A. Una gara importante per entrambe le squadre, chiamate a fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

I giallorossi, reduci dal pareggio 2-2 contro il Bologna al “Via del Mare”, cercano un successo che darebbe slancio alla corsa salvezza. Mister Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti con le assenze di Berisha e Morente, entrambi infortunati. Sulle fasce agiranno Coulibaly e Ramadani, con Pierotti in regia e la coppia Camarda-Sottil in attacco.

Il Parma di Carlos Cuesta, forte del 2-1 sul Torino nell’ultimo turno, proverà a confermare il quattordicesimo posto. Gli emiliani non potranno contare su Hernani e Ondrejka, fermati da problemi muscolari. Il tecnico affiderà le corsie esterne a Keita e Valeri, con Oristanio sulla trequarti e il tandem Cutrone-Pellegrino in avanti.

A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri della sezione di Roma.

L’ultimo precedente in Serie A tra le due squadre, lo scorso 31 gennaio 2025, vide il Lecce imporsi per 3-1 al Tardini: vantaggio iniziale di Valeri per i padroni di casa, poi la rimonta salentina firmata da Krstovic e dalla doppietta di Pierotti.