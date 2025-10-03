Ordine dei Giornalisti della Puglia: elezioni, richiamo ai doveri professionali

BARI – Con l’avvicinarsi della campagna elettorale per le prossime, ilrichiama tutti i professionisti dell’informazione al rispetto dei principi dinel trattamento delle notizie.

L’Ordine sottolinea che una/o giornalista candidata/o non può occuparsi professionalmente di politica né di temi che possano influenzare il voto. Le prestazioni audiovisive (video e audio) della/del giornalista candidata/o devono essere sospese durante la campagna elettorale, anche se riguardano argomenti non direttamente politici, poiché la mera apparizione costituisce un vantaggio indebito. È vietato condurre eventi elettorali a favore di un candidato, a tutela dei principi di lealtà e buona fede previsti dall’articolo 2 della legge 69/1963 e recepiti dal Codice deontologico. Il rispetto della par condicio e del silenzio elettorale si estende anche a piattaforme web e profili social delle testate giornalistiche.

L’Ordine invita tutti i colleghi a contribuire con professionalità ed equilibrio al dibattito elettorale, nel pieno rispetto della Costituzione, dei princìpi di continenza del linguaggio e dei comportamenti previsti dal Codice deontologico. Ai doveri dei giornalisti corrisponde il diritto dei cittadini a essere informati in maniera corretta e imparziale. Chi ritenga di aver riscontrato violazioni deontologiche può rivolgersi al Consiglio di disciplina.

Per informazioni: ordine@og.puglia.it