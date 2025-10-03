WORKUP: il nuovo report dei Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia

– Trovare lavoro diventa più semplice grazie a, il nuovo format editoriale ideato dai Centri per l’Impiego ARPAL Puglia degli ambiti Bari e Foggia-BAT. Ispirato al concetto di “allenamento”, WORKUP vuole guidare cittadini e cittadine alla ricerca attiva di opportunità occupazionali, trasformando il percorso di job hunting in un’esperienza chiara e strutturata.

Il progetto punta a essere una bussola digitale per lo scouting occupazionale, con un approccio “persone al centro” e contenuti aggiornati in tempo reale per facilitare l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. Dinamismo e sincronicità sono al cuore dell’iniziativa.

Contenuti e sezioni

WORKUP si distingue per la varietà dei contenuti, organizzati in sezioni dedicate a diverse tipologie di utenti:

Dati di sintesi

Opportunità di lavoro nelle province di Bari, BAT e Foggia

Offerte in Evidenza e opportunità per Categorie Protette (Collocamento Mirato)

Lavoro in Europa tramite la rete EURES

Eventi

Concorsi e selezioni

Chiedilo ai CPI , con domande degli utenti e risposte degli operatori

Contatti e link utili

Dati della prima edizione

1.200 posizioni disponibili nelle tre province

41 posizioni dedicate a persone con disabilità e categorie protette

73 opportunità di lavoro in Europa tramite EURES

Le offerte possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store, mentre gli annunci EURES sono accessibili sul portale dedicato.

Concorsi e selezioni

Tra le opportunità segnalate:

Servizio Civile Agricolo e Ambientale : 128 progetti nelle tre province

Maxi avviso ASMEL 2025: formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei per assunzioni a tempo indeterminato e determinato

WORKUP è consultabile online a questo link.

I team IDO dei Centri per l’Impiego offrono supporto sia ai candidati sia alle aziende, per facilitare candidature e processi di selezione.

Con WORKUP, cercare lavoro diventa un’attività intuitiva e accessibile, proprio come sfogliare le pagine di un giornale.