WORKUP: il nuovo report dei Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia
BARI – Trovare lavoro diventa più semplice grazie a WORKUP, il nuovo format editoriale ideato dai Centri per l’Impiego ARPAL Puglia degli ambiti Bari e Foggia-BAT. Ispirato al concetto di “allenamento”, WORKUP vuole guidare cittadini e cittadine alla ricerca attiva di opportunità occupazionali, trasformando il percorso di job hunting in un’esperienza chiara e strutturata.
Il progetto punta a essere una bussola digitale per lo scouting occupazionale, con un approccio “persone al centro” e contenuti aggiornati in tempo reale per facilitare l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. Dinamismo e sincronicità sono al cuore dell’iniziativa.
Contenuti e sezioni
WORKUP si distingue per la varietà dei contenuti, organizzati in sezioni dedicate a diverse tipologie di utenti:
-
Dati di sintesi
-
Opportunità di lavoro nelle province di Bari, BAT e Foggia
-
Offerte in Evidenza e opportunità per Categorie Protette (Collocamento Mirato)
-
Lavoro in Europa tramite la rete EURES
-
Eventi
-
Concorsi e selezioni
-
Chiedilo ai CPI, con domande degli utenti e risposte degli operatori
-
Contatti e link utili
Dati della prima edizione
-
1.200 posizioni disponibili nelle tre province
-
41 posizioni dedicate a persone con disabilità e categorie protette
-
73 opportunità di lavoro in Europa tramite EURES
Le offerte possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store, mentre gli annunci EURES sono accessibili sul portale dedicato.
Concorsi e selezioni
Tra le opportunità segnalate:
-
Servizio Civile Agricolo e Ambientale: 128 progetti nelle tre province
-
Maxi avviso ASMEL 2025: formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei per assunzioni a tempo indeterminato e determinato
WORKUP è consultabile online a questo link.
I team IDO dei Centri per l’Impiego offrono supporto sia ai candidati sia alle aziende, per facilitare candidature e processi di selezione.
Con WORKUP, cercare lavoro diventa un’attività intuitiva e accessibile, proprio come sfogliare le pagine di un giornale.