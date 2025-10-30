Oria, ruba 130 metri di rame: arrestato in flagranza. Maxi operazione dei Carabinieri tra controlli, droga e sicurezza sul lavoro
ORIA – È stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi dopo aver rubato 130 metri di cavi di rame, il cosiddetto oro rosso, appena asportati da un’azienda locale. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Oria per furto aggravato.
Il blitz rientra in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi e condotto dalla Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”. L’attività ha interessato le aree della movida e i principali luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di contrastare reati predatori, spaccio di droga e violazioni in materia di sicurezza urbana.
Il rame recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato – su disposizione dell’Autorità giudiziaria – è stato posto ai domiciliari. I militari ricordano che il furto di componenti metalliche destinati a infrastrutture per l’erogazione di energia è punito con pene fino a sei anni di reclusione.
Controlli a Francavilla: droga, armi e lavoro irregolare
Durante la stessa operazione, a Francavilla Fontana, i Carabinieri hanno denunciato padre e figlio per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nella loro abitazione sono stati trovati una pianta di cannabis e un piccolo quantitativo di droga. Nei confronti di uno dei due è scattato anche il ritiro cautelare delle armi legalmente detenute, in attesa delle valutazioni del Prefetto.
Sempre a Francavilla, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato sette giovani all’Autorità amministrativa: trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, durante controlli nei pressi della villa comunale “Pietro Palumbo” e del parco “Donato della Porta”.
Infine, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, insieme ai colleghi della Compagnia, hanno denunciato il titolare di un ristorante per violazioni in materia di sicurezza e obblighi del datore di lavoro.
L’operazione conferma la linea del Comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi: presidio costante del territorio e tutela della sicurezza dei cittadini, con azioni mirate contro i principali fenomeni di illegalità.