Oria, ruba 130 metri di rame: arrestato in flagranza. Maxi operazione dei Carabinieri tra controlli, droga e sicurezza sul lavoro

Il blitz rientra in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi e condotto dalla Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”. L’attività ha interessato le aree della movida e i principali luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di contrastare reati predatori, spaccio di droga e violazioni in materia di sicurezza urbana.

Il rame recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato – su disposizione dell’Autorità giudiziaria – è stato posto ai domiciliari. I militari ricordano che il furto di componenti metalliche destinati a infrastrutture per l’erogazione di energia è punito con pene fino a sei anni di reclusione.

Controlli a Francavilla: droga, armi e lavoro irregolare

Durante la stessa operazione, a Francavilla Fontana, i Carabinieri hanno denunciato padre e figlio per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nella loro abitazione sono stati trovati una pianta di cannabis e un piccolo quantitativo di droga. Nei confronti di uno dei due è scattato anche il ritiro cautelare delle armi legalmente detenute, in attesa delle valutazioni del Prefetto.

Sempre a Francavilla, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato sette giovani all’Autorità amministrativa: trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, durante controlli nei pressi della villa comunale “Pietro Palumbo” e del parco “Donato della Porta”.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, insieme ai colleghi della Compagnia, hanno denunciato il titolare di un ristorante per violazioni in materia di sicurezza e obblighi del datore di lavoro.

L’operazione conferma la linea del Comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi: presidio costante del territorio e tutela della sicurezza dei cittadini, con azioni mirate contro i principali fenomeni di illegalità.