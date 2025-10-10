Orrore a Reggio Calabria: giovane madre accusata di aver soffocato i suoi due neonati
Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, la donna sarebbe coinvolta anche in un altro episodio risalente a qualche anno fa.
Le indagini, avviate nel luglio 2024, sono partite in seguito a una segnalazione proveniente dall’ambiente familiare. Gli accertamenti medico-legali e biologici hanno permesso di chiarire diversi aspetti del caso, portando all’emissione del provvedimento restrittivo.
La donna, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è indagata per omicidio e occultamento di cadavere.
Durante l’operazione, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni in varie proprietà collegate alla donna e al suo compagno, al fine di raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta.
Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali altre responsabilità.
Tags: CRONACA