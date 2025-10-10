Orrore a Reggio Calabria: giovane madre accusata di aver soffocato i suoi due neonati

REGGIO CALABRIA – Una giovane donna è stata arrestata questa mattina dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria nell’ambito di un’inchiesta riguardante la morte di due neonati.Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, la donna sarebbe coinvolta anche in un altro episodio risalente a qualche anno fa.Le indagini, avviate nel luglio 2024, sono partite in seguito a una segnalazione proveniente dall’ambiente familiare. Gli accertamenti medico-legali e biologici hanno permesso di chiarire diversi aspetti del caso, portando all’emissione del provvedimento restrittivo.La donna, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è indagata per omicidio e occultamento di cadavere.Durante l’operazione, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni in varie proprietà collegate alla donna e al suo compagno, al fine di raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta.Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali altre responsabilità.