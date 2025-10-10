Lecce, infortunio per Matias Perez: salterà Sassuolo e Udinese

FRANCESCO LOIACONO - Brutta notizia per il Lecce: il difensore cileno Matias Perez si è infortunato durante la partita del Mondiale Under 20 tra Cile e Giappone, persa 2-0 dalla formazione sudamericana. Perez ha riportato uno stiramento alla coscia sinistra che lo costringerà a uno stop di almeno due partite.Rientrato in Italia, il giovane difensore è stato sottoposto a controlli dallo staff medico del Lecce, che ha confermato la diagnosi. Il giocatore non sarà quindi disponibile per Lecce–Sassuolo (sabato 18 ottobre, ore 15) e Udinese–Lecce (sabato 25 ottobre, ore 15), entrambe valide per la Serie A 2025/26.Il suo possibile rientro è previsto tra Lecce–Napoli (martedì 28 ottobre, ore 18:30) e Fiorentina–Lecce (domenica 2 novembre, ore 15), a seconda dell’evoluzione del recupero.Nella sua carriera, Perez — classe 2005 — ha vestito in precedenza le maglie del Curicó Unido, del Curicó Under 21 e del Curicó Under 18, prima del trasferimento al Lecce, dove si è messo in mostra per solidità e personalità.In sua assenza, l’allenatore Eusebio Di Francesco è orientato a schierare al suo posto il difensore portoghese Danilo Veiga, già protagonista nella vittoria per 1-0 contro il Parma al “Tardini” nella sesta giornata di andata.L’obiettivo stagionale del Lecce resta la salvezza, e la squadra salentina dovrà far fronte a questa assenza gestendo con attenzione le prossime sfide decisive del campionato.