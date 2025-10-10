Ospedale della Murgia: il Centro Trombosi aderisce al World Thrombosis Day 2025

Il Centro Trombosi del Presidio Ospedaliero della Murgia “F. Perinei” aderisce al World Thrombosis Day 2025, la campagna mondiale promossa dall’International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). L’edizione di quest’anno sarà dedicata al rischio trombotico nella donna, con una giornata di incontri informativi, consulenze e attività di prevenzione.

La trombosi è tra le principali cause di mortalità nel mondo e presenta, nelle donne, caratteristiche specifiche legate a fattori biologici e ormonali: gravidanza, uso di contraccettivi orali, terapie ormonali sostitutive e alcune patologie croniche possono aumentare il rischio di eventi tromboembolici.

Durante la giornata del 13 ottobre, il Centro Trombosi di Altamura proporrà incontri divulgativi aperti al pubblico presso l’ospedale, valutazioni personalizzate e consulenze sul rischio trombotico con il personale specializzato e sessioni formative interne per medici e infermieri, dedicate all’approccio di genere nella prevenzione e nella gestione delle patologie tromboemboliche.

“La trombosi è una patologia subdola, ma in gran parte prevenibile. Porre l’attenzione sul sesso femminile significa promuovere una medicina più personalizzata e consapevole”, sottolinea Giovanni Dirienzo, responsabile del Centro Trombosi dell’Ospedale della Murgia.

L’iniziativa rientra nell’impegno dell’ASL Bari e della Direzione del Presidio “F. Perinei” per la promozione della prevenzione, dell’educazione sanitaria e della medicina di genere, in linea con gli obiettivi di salute pubblica regionali e nazionali.

📞 Per informazioni:

Centro Trombosi – Ospedale della Murgia “F. Perinei”

Tel. 080 5848214