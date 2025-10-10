San Cesario di Lecce, la tradizione teatrale turca prende vita nella Distilleria con 'Il Giudizio Spettacolo di ombre in cui gli animali processano gli uomini'



L’appuntamento, unico nel suo genere, apre la parte autunnale della rassegna di Astràgali Teatro pensata per i più giovani. Domenica 12 ottobre 2025, ore 17.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Dopo il successo delle scorse repliche, ritorna domenica 12 ottobre 2025, alle ore 17.30, negli spazi della Distilleria di San Cesario di Lecce, "Il Giudizio. Spettacolo di ombre in cui gli animali processano gli uomini", prodotto da Astràgali Teatro. L’appuntamento dà il via al cartellone di "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" promosso dalla stessa Compagnia all’interno del progetto Teatri a Sud.





Attraverso il Karagöz, una delle espressioni teatrali più antiche e suggestive del Mediterraneo e del Vicino Oriente, giunge la magia del teatro delle ombre turco, realizzato e messo in scena dal Maestro Onur Uysal, che si avvale della collaborazione dell’attore Matteo Mele.





La storia, adattata per il pubblico più giovane, si ispira ad un grande classico, "Il processo degli animali contro l’uomo" tratto dalle "Epistole dei Fratelli della Purità", nel quale gli animali, fino ad allora liberi, decidono di intentare un processo contro gli uomini, che vogliono soggiogarli, presso la corte dei saggi djinn, per chiedere spiegazioni sulla presunta superiorità umana. Lo spettacolo, attraverso un’interpretazione poetica, musicale, coinvolgente e profonda, consente l’approccio a un’opera della tradizione araba celebre in tutto il Mediterraneo e il Vicino Oriente nel Medioevo e nel Rinascimento e rappresenta uno strumento valido per promuovere una società inclusiva e capace di valorizzare le differenze.





Per la prima volta questa storia viene raccontata attraverso il Karagöz, una tecnica la cui origine si perde nella notte dei tempi, realizzata proiettando figure articolate, realizzate in pelle di cammello o di bufalo, mosse da un burattinaio con le bacchette su uno schermo semitrasparente, illuminato solo posteriormente per creare il movimento delle immagini.





Onur Uysal, attore turco, dal 2005 entra a far parte del Teatro di Stato di Ankara, lavora in diverse produzioni e collabora anche con numerose compagnie teatrali indipendenti, tra cui Bornova Bel Sehir Theatre di Izmir con la quale ha modo di presentare gli spettacoli all’estero. La sua interpretazione in "Sacco e Vanzetti" diretto da Volkan Yosunlu e prodotto da Theatre Mayna riceve diversi riconoscimenti. Ha appreso l’arte del Karagöz lavorando a contatto con diversi maestri in Turchia e ora prosegue questa antica tradizione del teatro delle ombre.



