Ostuni, turista tedesco morto nel 2021: sarà processo per omicidio preterintenzionale

OSTUNI - Si aprirà il processo per la morte del turista tedesco precipitato dal balcone di un hotel dinella notte di. La giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di, ha infatti, accogliendo la tesi secondo cui il caso merita un approfondimento dibattimentale.

Alla sbarra ci sarà un 55enne di Ceglie Messapica, compagno della vittima, accusato di omicidio preterintenzionale. Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo avrebbe colpito il turista — con uno schiaffo o un pugno — provocandone la caduta nel vuoto dal balcone dell’albergo.

Il processo si terrà davanti alla Corte d’Assise di Brindisi e servirà a chiarire la dinamica dei fatti: se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o di una caduta causata da un’azione impulsiva.

Un caso complesso anche sul piano giudiziario, poiché lo stesso pubblico ministero Francesco Carluccio, che inizialmente aveva chiesto l’archiviazione, sarà ora chiamato a sostenere in aula un’accusa in cui non ha mai creduto pienamente.