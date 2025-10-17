🔴 Padova, funerali di Stato per i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano

Oggi pomeriggio, alle 16, si sono svolti a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti martedì scorso nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano: Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di Santa Giustina, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Regione Luca Zaia e del sindaco di Padova Sergio Giordani.

Moltissime persone hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio ai militari, vittime di una tragedia che ha provocato anche 27 feriti, tra cui due carabinieri ancora ricoverati a Verona Borgo Trento, rispettivamente nel reparto grandi ustionati e in terapia intensiva.

Intanto, proseguono le indagini sull’esplosione avvenuta nel cascinale di Castel d’Azzano. La Procura di Verona ipotizza che la bomba, preparata con gas e innescata con benzina da Maria Luisa Ramponi, sia il risultato di un’azione premeditata. I tre fratelli Ramponi, coinvolti nell’indagine, hanno dichiarato la propria estraneità all’accaduto, ma la Procura contesta loro i reati di strage in concorso, detenzione di esplosivi e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi è attesa la decisione del Gip sugli arresti.