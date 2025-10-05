Tremiti, isola di San Nicola senz’acqua per la rottura di una conduttura: inviati 3.000 litri grazie alla Protezione Civile

TREMITI – Emergenza idrica sull’isola di, nell’arcipelago delle Tremiti, dove lache collega l’isola alla rete principale dell’ha interrotto l’approvvigionamento d’acqua potabile per circa

La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Puglia, in coordinamento con la Prefettura di Foggia e l’Acquedotto Pugliese, ha attivato immediatamente il sistema di emergenza, predisponendo un primo invio di 3.000 litri di acqua potabile tramite una nave partita da Termoli. La fornitura sarà progressivamente aumentata nelle prossime ore, compatibilmente con le condizioni meteo-marine, che restano particolarmente difficili e hanno sospeso i collegamenti marittimi, rallentando anche le operazioni dei sommozzatori impegnati nella riparazione della condotta.

“Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti stanno lavorando con dedizione per garantire l’acqua ai residenti di San Nicola, nonostante le difficoltà operative e il mare agitato,” ha dichiarato Barbara Valenzano, dirigente della Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia. “La rete regionale si è attivata con tempestività e spirito di servizio e continuerà a farlo fino al completo superamento dell’emergenza”.

Anche il responsabile della Sala Operativa Regionale, Francesco Vito Ronco, ha sottolineato il lavoro congiunto tra istituzioni e volontari:

“Siamo in costante contatto con la Prefettura di Foggia, l’Acquedotto Pugliese e il Comune delle Isole Tremiti. Il sindaco Annalisa Lisci sta coordinando i volontari che operano in condizioni meteo complesse per assistere la popolazione.”

La Protezione Civile regionale è inoltre impegnata in queste ore su più fronti, anche nel supporto alle operazioni di ricerca di persone scomparse durante l’ondata di maltempo che ha colpito la Puglia nei giorni scorsi.

Un intervento, quello alle Tremiti, che conferma ancora una volta il ruolo fondamentale del sistema di Protezione Civile nel garantire risposte rapide ed efficaci alle emergenze che colpiscono le comunità del territorio.