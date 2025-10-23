Parco Archeologico sommerso di Porto Cesareo, domani incontro al Museo di Biologia Marina



Porto Cesareo tra memoria, mare e futuro sostenibile.





PORTO CESAREO (LE) - Giovedì 24 ottobre, alle ore 17:00, presso il Museo di Biologia Marina di Porto Cesareo, vivremo insieme una giornata speciale dedicata alla cultura, alla ricerca e alla valorizzazione del nostro territorio.





Sarà l’occasione per partecipare alla tavola rotonda dal titolo "Sostenibilità: dalle radici del passato alle sfide del futuro", un momento di dialogo e condivisione per raccontare e approfondire il grande progetto del Parco Archeologico Sommerso e Costiero di Porto Cesareo.





Un sogno che diventa realtà: il più grande investimento culturale mai realizzato sul nostro territorio, frutto della sinergia tra il Comune di Porto Cesareo, il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e la Regione Puglia, nell’ambito del bando Smart-In per la valorizzazione delle aree archeologiche.





"Il Parco nasce da un lungo percorso di ricerca e tutela, reso possibile grazie al lavoro della prof.ssa Rita Auriemma e del suo gruppo di ricerca, alla Soprintendenza, all’Area Marina Protetta, al Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo – Centro di Educazione Ambientale, al Politecnico di Torino e a tutti coloro che, con passione e competenza, hanno contribuito a far emergere il nostro straordinario patrimonio sommerso. Crediamo che la sostenibilità debba essere una pratica quotidiana — nella gestione del patrimonio, nel turismo, nell’educazione e nella partecipazione civica. Solo così potremo costruire insieme un futuro che abbia solide radici nel nostro passato" le parole della sindaca Silvia Tarantino.