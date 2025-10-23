Frecciarosa 2025 in Basilicata e Puglia: la prevenzione del tumore al seno viaggia anche su due treni regionali tra Potenza e Taranto



Giovedì 23 ottobre, in partenza da Potenza alle 8.06 e da Taranto alle 11.01. A bordo medici e volontari a disposizione per consulti e distribuzione di materiale informativo. L’iniziativa, giunta alla 15° edizione, è promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute





Frecciarosa 2025 viaggia anche sui treni Regionali di Basilicata e Puglia di Trenitalia (Gruppo FS). Giovedì 23 ottobre sono due i treni coinvolti nell’iniziativa: il treno in partenza da Potenza alle 8.06 diretto a Taranto (10.13) e il treno in partenza dalla città dei due mari alle 11.01 con arrivo a Potenza alle 13.15.





A bordo dei treni, volontari della Fondazione IncontraDonna e medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) forniranno gratuitamente consulenze e distribuiranno materiale informativo, compreso il "Vademecum della Salute", redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, l’abc della prevenzione, con consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione, viaggiante e no, e scaricabile in versione digitale sia in lingua italiana che inglese.





Inoltre, sulla piattaforma "Frecciarosa.it" saranno prenotabili anche quest’anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale).





Frecciarosa 2025 è la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali.





L’appuntamento, divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica.





Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e oltre 100 tra medici e volontari coinvolti e 22.708 copie del "Vademecum della Salute" distribuite.





Il Gruppo FS, sensibile alle iniziative in ambito sanitario, ha voluto rinnovare il sostegno al progetto Frecciarosa offrendo a cittadini e viaggiatori un servizio a tutela della salute, nella consapevolezza che un reale contrasto delle malattie oncologiche e in particolare del tumore al seno passa solo attraverso una corretta informazione e una sistematica prevenzione.