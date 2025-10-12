Paura a Palagiano: vasto incendio nella pineta di Pino di Lenne
In fumo ettari di macchia mediterranea. Sindaco Lasigna sul posto: “Ferita profonda per il nostro territorio”
Un violento incendio ha devastato nel pomeriggio una vasta area della pineta di Pino di Lenne, una delle riserve naturalistiche più suggestive della Puglia. Le fiamme, alimentate dal vento di tramontana e dalla vegetazione secca, hanno distrutto ettari di macchia mediterranea e numerosi pini secolari, simbolo del paesaggio locale.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per ore in un difficile lavoro di spegnimento, coadiuvate dai Carabinieri e dai volontari della Protezione Civile. Le operazioni si sono protratte fino a notte fonda per evitare che il rogo si estendesse verso le aree abitate.
Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere di natura dolosa. Saranno gli accertamenti dei militari a chiarire l’origine delle fiamme.
Il sindaco di Palagiano, Domenico Lasigna, si è recato immediatamente sul posto per seguire da vicino l’evolversi della situazione, esprimendo preoccupazione per i danni ambientali e per la “ferita profonda inferta a uno dei luoghi più belli del nostro territorio”.
La pineta di Pino di Lenne, con i suoi paesaggi di rara bellezza, rappresenta un patrimonio naturalistico di grande valore per l’intera area ionica, oggi gravemente compromesso dal rogo.