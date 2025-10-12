Italia Under 21, show a Cesena: 4-0 alla Svezia. Storico gol del leccese Francesco Camarda

FRANCESCO LOIACONO – Serata da incorniciare per l’Italia Under 21, che travolge la Svezia 4-0 all’“Orogel Stadium – Dino Manuzzi” di Cesena nella gara valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. A prendersi la copertina è Francesco Camarda, attaccante del Lecce, autore del secondo gol e protagonista di una prestazione da veterano nonostante la giovanissima età.

Il talento salentino, classe 2008, ha realizzato al 40’ del primo tempo il suo primo gol con la maglia dell’Under 21, trasformando con freddezza un rigore concesso per un fallo di Makolli ai suoi danni. Con questa rete, Camarda entra nella storia: a soli 17 anni e 7 mesi, è il più giovane marcatore di sempre nella storia della Nazionale Under 21.

Nel secondo tempo, al 13’, l’attaccante del Lecce è andato vicino alla doppietta colpendo un palo di testa, prima di lasciare il campo al 27’ per Ekhator, tra gli applausi del pubblico.

Il commissario tecnico Silvio Baldini dovrà ora decidere se schierarlo nuovamente nella prossima sfida degli Azzurrini, in programma martedì 14 ottobre alle 18:15 allo stadio “Zini” di Cremona contro l’Armenia, sempre per le qualificazioni europee.

Terminati gli impegni con la Nazionale, mercoledì 15 ottobre Camarda tornerà a Lecce per unirsi agli allenamenti della squadra di Gennaro D’Aversa, in vista della sfida di sabato 18 ottobre alle 15 contro il Sassuolo al “Via del Mare”, valida per la settima giornata di Serie A.

Il giovane talento, simbolo del futuro giallorosso, proverà a dare il suo contributo per raggiungere l’obiettivo stagionale del Lecce: la salvezza.