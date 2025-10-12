Conversano: riapre la storica Torre cilindrica di Corso Dante Alighieri

CONVERSANO - A Conversano, è stata riaperta ufficialmente la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, uno dei luoghi simbolo del centro cittadino, restituito alla comunità grazie a un percorso di valorizzazione e rilancio culturale. La gestione della Torre sarà affidata all’associazione “Ospitiamo Conversano”, impegnata nella promozione del territorio e nell’organizzazione di eventi culturali. In occasione dell’inaugurazione, è stata aperta al pubblico la mostra collettiva di pittura “Piccolo Formato”, a cura di Bruno Donzelli, Michele Damiani e Donato Pace, artisti di rilievo nel panorama pittorico pugliese e nazionale. Successivamente c’è stata la presentazione del libro “Il dono dell’amore” dello scrittore Raffaele Nigro, autore di successo e voce autorevole della letteratura meridionale. «L’inaugurazione della Torre cilindrica di corso Dante Alighieri- spiega il sindaco Giuseppe Lovascio- è un evento all’insegna della cultura, della memoria e della bellezza, che segna un ulteriore passo nella valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della città di Conversano. Restituiamo alla città un luogo identitario, da non confondere- prosegue il primo cittadino conversanese- con la Torre cilindrica di corso Domenico Morea».La Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, secondo gli storici, risale al 1400 e può essere considerato un po' l’emblema della Conversano medievale. «Apriamo con una meravigliosa mostra- prosegue Lovascio- di tre grandissimi artisti come Bruno Donzelli, Donato Pace e Michele Damiani. La Torre cilindrica di via Dante sopravviveva ma non viveva- commenta ancora il primo cittadino- ma noi avevamo bisogno di farla rivivere e abbiamo stipulato questa convezione con l’associazione “Ospitiamo Conversano”, che ha fatto un lavoro egregio di recupero all’interno, ripulendola, sistemandola e illuminandola, dandole nuova vita. La mostra è soltanto la prima attività- annuncia Giuseppe Lovascio- ma sono certo che dopo di questa ce ne saranno tante altre, tutte nella direzione dell’arte realizzate da un’associazione che si occupa di accoglienza e turismo. Quale migliore accoglienza viene offerta per chi viene a visitare Conversano se non dall’arte? I numeri dimostrano che la direzione è giusta».