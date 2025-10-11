Regionali Puglia, Lega e Udc insieme alle elezioni regionali: nasce una lista unitaria con il Psi

BARI - Questa mattinahanno ufficializzato un accordo per presentarsi insieme alle prossime elezioni regionali pugliesi, con une una lista che includerà anche esponenti del

Secondo il segretario pugliese della Lega, Roberto Marti, la lista sarà «molto forte e radicata in ogni provincia», frutto di un percorso comune nel centrodestra, e punta a ottenere un risultato elettorale a doppia cifra. Marti ha sottolineato l’esperienza degli amministratori locali presenti nella lista e il collegamento con il governo nazionale, con risultati visibili soprattutto nello sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti.

Per Gianfranco Chiarelli, segretario regionale dell’Udc, la collaborazione con la Lega è strategica per mettere in campo una classe dirigente competente, in grado di guidare la Regione Puglia con visione e professionalità. Tra i punti programmatici condivisi: lavoro e sicurezza, sviluppo infrastrutturale e attenzione a famiglie e anziani.

I due segretari hanno infine evidenziato l’obiettivo di offrire ai pugliesi un’alternativa di governo di alta qualità, puntando anche al rilancio della sanità pugliese, settore che secondo loro necessita di interventi immediati per garantire maggiore assistenza e dignità ai cittadini.

L’accordo si inserisce nel più ampio contesto della coalizione di centrodestra guidata da Gigi Lobuono, candidato alla presidenza della Regione Puglia.