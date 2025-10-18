Pirandello al Teatro Abeliano: “L’uomo, la bestia e la virtù” in scena domenica 19 ottobre

– Maschere, inganni e ipocrisie borghesi tornano protagonisti sul palco delcon L’uomo, la bestia e la virtù di, nell’adattamento e con la regia di. Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia pugliese, andrà in scena, all’interno della stagione teatrale Tempi Moderni diretta da

L’opera, ispirata alla commedia pirandelliana del 1919 e alla novella Richiamo all’obbligo, è una satira feroce e ironica sulla doppia morale borghese. Al centro della storia il professor Paolino (interpretato da Zucchi), “l’uomo” rispettabile che cela una relazione segreta con la signora Perella (Anita Torrasi), simbolo di una “virtù” solo apparente. A completare il triangolo, il capitano Perella (Emanuele Durante), rude e infedele marito che sconvolgerà i fragili equilibri quando la moglie resterà incinta.

Accanto ai protagonisti, Marco Santolamazza, Leonardo Zucchi e Augusto Mario Zucchi contribuiscono a dare ritmo e brillantezza a una commedia che alterna satira sociale e farsa grottesca, nel più autentico stile pirandelliano.

Le scene sono di Alessandro Durante, i costumi di Francesca Chiarello, le musiche originali di Luciano Francisci. I contributi multimediali di Michele Scarpuzza e la direzione artistica di Dino Signorile, con l’organizzazione generale di Luca Amoruso, completano una produzione che promette intensità e ironia.

Biglietti disponibili su Vivaticket.

Info spettacolo su 👉 www.tiberiofiorilli.it/show/pirandello




