Policlinico di Foggia, Emiliano e Piemontese inaugurano il nuovo blocco operatorio: sei sale di ultima generazione per cardiochirurgia, neurochirurgia e radiologia interventistica

BARI - “Il Policlinico di Foggia era un castello incantato, bello ma bloccato. In questi dieci anni lo abbiamo rimesso in funzione e ora sta dando il suo contributo fondamentale per costruire un’idea di eccellenza per la sanità foggiana, al punto che anche pazienti da altre province vengono ad operarsi qui, consentendo alle eccellenze locali di esprimersi anche fuori dal proprio territorio. Questa nuova piastra operatoria è tra le più moderne in Puglia. Sono contento che il Policlinico di Foggia abbia assunto un suo prestigio, una sua identità, non solo dal punto di vista accademico, ma anche per i reparti ospedalieri che sono davvero un’eccellenza.”

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano questa mattina durante l’inaugurazione del nuovo Reparto operatorio del Policlinico di Foggia, insieme al vicepresidente e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese e al commissario Giuseppe Pasqualone. La nuova piattaforma è stata realizzata al sesto piano del plesso DEU – Dipartimento Emergenza Urgenza.

Si tratta di uno degli interventi più importanti e qualificanti per il Policlinico foggiano, in gestazione da quasi vent’anni e giunto finalmente a compimento con la delibera n. 552 del 27 giugno 2024. I lavori, iniziati il 18 luglio 2024, sono durati poco più di un anno.

Il nuovo blocco operatorio dispone di sei sale: due di cardiochirurgia, due di chirurgia multidisciplinare, una sala angiografica con angiografo biplano di ultima generazione e una sala ibrida tra le più tecnologicamente avanzate d’Italia. Qui potranno essere eseguiti interventi di cardiochirurgia, neurochirurgia, radiologia interventistica e chirurgia vascolare, mentre la sala ibrida sarà dedicata ad attività multidisciplinari con apparecchiature di altissima fascia.

Per Piemontese si tratta di “un passaggio storico per tutta la sanità pugliese e un segnale concreto di efficienza e innovazione. In poco più di un anno siamo riusciti a completare i lavori e a consegnare ai pugliesi una struttura che racchiude il meglio della tecnologia e delle competenze professionali. Il nuovo blocco operatorio del DEU è il cuore pulsante di un ospedale che cresce e si rinnova, capace di attrarre professionalità di altissimo livello e di restituire centralità al sistema sanitario della provincia di Foggia”.

L’intervento, del valore complessivo di 12.677.672,20 euro, è stato finanziato attraverso tre linee specifiche: Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC), PNRR Grandi Apparecchiature e Azione 8.4 del PSR Puglia 2021/2027 (“Rinnovo e potenziamento delle strumentazioni ospedaliere e sviluppo della telemedicina”), Asse VIII “Welfare e salute”, per apparecchiature e arredi.