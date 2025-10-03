Sciopero generale: oltre 2 milioni di persone in piazza in Italia

Gdp photos

BARI - “La mobilitazione di oggi, venerdì 3 ottobre, è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei in oltre 100 città italiane in occasione dello sciopero generale nazionale in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza. A Roma, circa 300 mila persone hanno percorso le vie della Capitale”. Lo comunica la Cgil, sottolineando che, secondo i dati raccolti finora, l’adesione media nazionale allo sciopero si attesta intorno al 60%.