Pamela, lite per la cagnolina: la madre querela l'ex

MILANO – Una battaglia legale per la custodia di Bianca, la cagnolina di Pamela, la giovane uccisa a coltellate a Milano dal suo ex compagno Gianluca Soncin, vede protagonisti la madre della vittima e un amico della figlia. Una Genini, madre di Pamela, ha sporto querela nei confronti di Francesco Dolci per furto e appropriazione indebita della cagnolina, sostenendo che il cane sarebbe stato portato via da Dolci la notte dell’omicidio, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, senza alcuna autorizzazione dei familiari.

Nei giorni successivi, racconta la querelante, le richieste di restituzione di Bianca sono state ripetutamente respinte da Dolci, e nemmeno l’intervento dei Carabinieri ha sortito effetto. Di fronte al persistente rifiuto, la madre di Pamela si è rivolta ieri alla Procura della Repubblica di Milano chiedendo il sequestro urgente della cagnolina, per tutelarla da eventuali maltrattamenti e riportarla a casa.

Già in occasione del funerale della figlia, Una Genini aveva denunciato pubblicamente che Dolci tratteneva il cane illegalmente, sfruttando la sua immagine e impedendo che ricevesse le cure veterinarie necessarie. La vicenda verrà approfondita nella puntata odierna della trasmissione “Dentro la notizia” su Canale 5.