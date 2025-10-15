☔️ Puglia, emanata allerta meteo: in arrivo temporali, vento e grandinate

BARI - Allerta arancione (rischio elevato) per Calabria e Puglia centro-meridionale. Allerta gialla (rischio moderato) per Molise, Basilicata, Sicilia, alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e il resto della Puglia.Dal tardo pomeriggio di oggi sono previsti temporali su Sardegna e Campania. Dalle prime ore di domani le precipitazioni interesseranno la Puglia, in particolare i settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.Si consiglia di evitare spostamenti non necessari in zone a rischio frane o allagamenti, non sostare sotto alberi o strutture precarie durante i temporali e tenere a portata di mano torce e numeri di emergenza locali.