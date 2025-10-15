Al Demodè Club un doppio appuntamento con Jacopo Sol e il party Kolor

MODUGNO - Sabato 18 ottobre, al Demodé Club di Modugno (Ba), si terrà una serata che intreccia musica dal vivo, performance visive e cultura pop con il concerto di Jacopo Sol, giovane cantautore torinese al debutto discografico, e l’inaugurazione della nuova stagione di “Kolor”, il party-format che trasforma la notte in uno spazio di espressione e immaginazione, per l’occasione con il tribute show “Potter”.1998, originario di Torino, Jacopo Sol ha iniziato a scrivere canzoni tra le mura di una cameretta e le strade del quartiere San Salvario, mescolando introspezione e sonorità urbane. Dopo gli studi in filosofia e una lunga gavetta tra open mic e produzioni indipendenti, ha trovato nella musica il linguaggio per raccontare il disincanto e la speranza della sua generazione. Il suo stile fonde elettronica minimale, cantautorato contemporaneo e suggestioni cinematografiche, con testi che parlano di sogni, fragilità e rinascita.Il live al Demodè segna l’inizio del suo tour durante il quale presenterà dal vivo il suo EP “Dove Finiscono i Sogni?”, un lavoro che esplora il confine tra realtà e desiderio attraverso sonorità elettroniche e testi introspettivi. Sarà anche un’occasione per il pubblico di ascoltare anche brani inediti.A seguire, prenderà vita Kolor, l’evento che accende la notte con un mix di musica, scenografie immersive, visual e performance dal vivo. L’inaugurazione sarà affidata al tribute show “Potter”, un omaggio all’universo narrativo di Harry Potter, tra costumi scenografici, effetti speciali e atmosfere evocative. I dj e performer resident accompagneranno il pubblico in un viaggio sensoriale dove ogni elemento (suono, luce, movimento) contribuisce a costruire un’esperienza collettiva.“Kolor” nasce come spazio fluido e inclusivo, dove ogni serata racconta un tema e invita a esplorare nuove forme di libertà espressiva. Proprio la data nello storico club pugliese segna l’inizio di una nuova stagione, con appuntamenti pensati per un pubblico trasversale, curioso e aperto alla contaminazione tra generi e linguaggi.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura: 21.00